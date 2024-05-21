Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?
Milyonlarca konut sahibini ve kiracısını yakından ilgilendiren yüzde 25 kira artış oranının devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda kira artış oranı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artış sınırına ilişkin son durumu açıkladı. Konutlarda devam eden yüzde 25 kira sınırı Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Hatırlanacağı üzere konut kiralarında zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti. Peki Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı, Temmuz ayında %25 kira sınırı kalkacak mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?
YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ'DA BİTİYOR MU?
Bakan Şimşek şunları söyledi;
"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."
KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.