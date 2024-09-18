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        Yüzer havuz nedeniyle trafik durdu

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Açıklamada gemi trafiğinin, yüzer havuzun geçişi nedeniyle durdurulduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:56
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        Yüzer havuz nedeniyle trafik durdu
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        İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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