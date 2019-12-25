'Libya'da 3 bin Sudanlı milis savaşıyor'

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) darbeci lider Halife Hafler'e bağlı güçler arasında süren çatışmalarda önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Gazetenin haberine göre Sudan'dan gelen yüzlerce paralı askerin, Hafter güçlerine katıldığını öne sürdü.

Gazete bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği yorumunu yaptı.

Libya'nın güneyinde konuşlanan Sudanlı paralı askerlerin komutanlarından birisi gazeteye verdiği demeçte, "Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var" dedi.

Paralı askerlerin büyük bölümünün, Sudan'da devrik lider Ömer el Beşir rejimine karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi.

DÖNMEK İSTİYORLAR

Gazeteye göre Sudanlı milis komutanlarının hepsi, ülkelerine dönüp Beşir rejiminin yıkılmasından sonra iktidara gelen geçiş hükümetine karşı savaşmak istiyor.

Hafter, Trablus saldırısıyla üst seviyeye çıkan insan kaynağı ihtiyacının bir kısmını müttefiklerinden aldığı finansmanla kiraladığı paralı askerlerden karşılıyor.

Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri de yer alıyor.