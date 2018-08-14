Doktorlar, 42 yaşındaki bir oyuncunun bir raketle yüzüne vurulduktan sonra gözünden kayan lensin 28 yıl boyunca gözkapağında kaldığını keşfetti.

Sadece 14 yaşındayken yüzüne bir raketle vurulan kadın oyuncu, sol gözündeki kontakt lensin düştüğünü düşündü. Ancak dikkat çekici bir şekilde, lensin aslında gözüne yerleştiği ortaya çıktı. Doktorları bile hayrete düşüren olay yaklaşık 30 yıl sonra ortaya çıktı.

Uzmanlar, lensin, kadının göz kapağının içine girdiğini söyledi. Kadın yaklaşık 6 aydır sarkmış olan sol üst göz kapağında şişlik şikayetiyle doktorun kapısını çalınca gerçek ortaya çıktı.

Göz uzmanları bir dizi test yaptı, ki onlar sadece kistten şüpheleniyorlardı. Lens tespit edildikten sonra operasyonla çıkartıldı, vaka tıp dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, gözüne darbe aldıktan sonra lensi göz içinde kaybolan toplamda dört vaka olduğunu söyledi. Vaka BMJ’de yayımlandı.

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