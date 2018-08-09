Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

Hindistan'da şiddetli baş ağrısı yaşayan Lekshmi isimli kadın, doktor muayenesinin ardından kulağında örümcek olduğunu öğrendi. Lekshmi, "Kulağımda bir yaratığın hareketini hissedebildiğim için çok korktum. Akut kulak ağrısı yerini giderek daha keskin ağrılara bırakıyordu. Doktor kulağımda bir örümcek olduğunu söylediğinde delirdim" dedi