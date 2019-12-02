Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Amasya'da yaşayan 13 yaşındaki Muhammet Baki, yıllardır nörofibromatozis denilen bir rahatsızlıktan muzdaripti. Daha önce de yüzünün aynı bölgesinde tümör meydana geldiğinden ameliyat masasına yatmış ve yüzündeki o bölge çıkarılmıştı. Yapılan ameliyatın ardından Muhammet'in 3 yıla kadar takibi yapılmış ve herhangi bir nüks tespit edilmemişti. Ancak 5 yıl sonra Muhammet Baki yeniden doktorunun kapısını çalmak zorunda kaldı.

KİTLE HEM YÜZÜNÜ HEM GÖZÜNÜ SARDI

Dünyanın 5. tam yüz naklini yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Nasır, Muhammet'in geldiğinde yüzündeki yumuşak doku tümörünün iyice büyüdüğünü, yüzünü ve gözünü tamamen sardığını söyledi. Muhammet de deri ve deri altı tümörü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nasır, bu deri kanserinin vücudun neresinde sinir varsa onlardan köken alan bir tümör olduğunu belirtti.

8 saat süren ameliyatta hem tümör çıkartıldı hem bacaktan doku nakledildi

8 SAATLİK AMELİYAT

Muhammet Baki'ye 8 saat süren bir ameliyat yapıldı. "Geride tümör kalmaması için Muhammet'in yüzünden büyük bir kitle çıkardık" diyen Prof. Dr. Nasır, "Kafa derisini, göz kapağını ve yanağın bir kısmını çıkardık. Kitle göz çukuruna da yayılmıştı ve göz çukurunun tabanındaki kemiği iterek beyne ilerliyordu. Biz bu kitleleri çıkarınca dolayısıyla kafatası ve beyin çıplak kaldı. Oranın kapatılabilmesi için biz de bacağın dış tarafındaki deri ve deri alt dokusunu damarlarıyla beraber aldık. Mikrocerrahi ameliyatıyla bu dokuyu boyundaki damarlara taşıyıp dolaşımı sağlayarak açık kalan bölgeyi kapattık" diye konuştu.

5 yıl önce de bıçak altına yatan Muhammet'in tümörünün tekrarlama ihtimali olup olmadığını sorduğumuz Prof. Dr. Nasır, "Oradaki bütün dokuları çıkardığımız için o bölgede tümör tekrarlamaz çünkü herhangi bir sinir veya başka bir doku kalmadı. Sadece bacaktan taşıdığımız dokular var. Ancak vücudun başka bir yerinde görülebilir" dedi.

PROTEZ GÖZ TAKILACAK

Estetik bir görüntü için Muhammet'e ilerleyen süreçte epitez (protezlerin yüz ile ilgili olanları) ile uğraşan uzmanların göz şeklinde bir protez yapacaklarını belirten Prof. Dr. Serdar Nasır, "Kafatasının gözü koruyan çerçevesine çiviler çakarak, göz protezi kalıcı olarak yerleştiriliyor. Estetik açıdan bakıldığında hastanın sanki gözü varmış gibi duruyor. Bu hastaya daha estetik bir görüntü kazandırıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Serdar Nasır