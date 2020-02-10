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Simitçiye müdahale eden zabıtaya kızdı, bakın ne yaptı!

İstanbul Arnavutköy'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, zabıtaya kızıp, simitlerin tamamını satın aldı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti

istanbul'da zabıtaya kızdı, simitlerin hepsini satın aldı
DHA

İstanbul Arnavutköy'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Bir esnaf, müdahaleye engel olmak için simitlerin tamamını satın aldı.

 

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi.

Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf ise, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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