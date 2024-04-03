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        Haberler Magazin Zafer Algöz'ün 24 gün sonra ikinci büyük acısı - Magazin haberleri

        Zafer Algöz'ün 24 gün sonra ikinci büyük acısı

        Zafer Algöz, annesinin vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz'ü de kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:49
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        Ünlü oyuncunun ikinci acısı
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        Zafer Algöz, 24 gün sonra ikinci büyük acısını yaşadı. Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Güner Algöz ise 8 Mart'ta vefat etmişti.

        Zafer Algöz, babasının vefatını; "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik… 65 yıllık âşıklar Cennette buluştular… Cekko Babamızı 4 Nisan Perşembe günü öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekânını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.

        Güner Algöz'ün cenazesinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz'ü yalnız bırakmamıştı.

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