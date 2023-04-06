"OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"



Bu yılların oğlu ve kendisi için özel olduğunu da sözlerine ekleyen Yetiş, hayatının büyük çoğunluğunu İzmir’de evde geçirdiğini ifade etti.



Oğlunun babası ve babaannesiyle diyaloglarının devam ettiğini de belirten Zahide Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" dedi.