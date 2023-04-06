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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı

Zahide Yetiş ile Cem Arısoy, 9 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Arısoy'dan boşanan Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu

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  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    Sunucu Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy ile dünyaevine girmişti. Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ı kucaklarına almıştı.
  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    BOŞANDILAR

    Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'dan ayrılık haberi geldi. "Aras ile yeni sayfalar açtık diyen Zahide Yetiş, Cem Arısoy'dan boşandığını açıkladı. İkilinin, 9 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdığı öğrenildi.
  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    "İZMİR'DE YAŞIYORUM"

    Zahide Yetiş, ayrılık kararı almasının nedenlerini de açıkladı. İstanbul’da artık daha az vakit geçirdiğini açıklayan Yetiş, İzmir’de yaşadığını söyledi.

    Zahide Yetiş, konuyla ilgili, "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    "OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

    Bu yılların oğlu ve kendisi için özel olduğunu da sözlerine ekleyen Yetiş, hayatının büyük çoğunluğunu İzmir’de evde geçirdiğini ifade etti.

    Oğlunun babası ve babaannesiyle diyaloglarının devam ettiğini de belirten Zahide Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" dedi.
  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

    Zahide Yetiş, düğün sonrası "Paris'te evlilik teklifi aldığım için yine Paris'te evlendik. Ailelerimiz ve yakınlarımız da istediği için düğün yaptık. Çok mutluyuz" demişti.
  • Zahide Yetiş ile Cem Arısoy boşandı - Magazin haberleri

    HAMİLE OLDUĞUNU CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

    Zahide Yetiş, anne olmaya hazırlandığını ise canlı yayında, "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı; ben hamileyim" sözleriyle duyurmuştu.

    Fotoğraflar: İHA, Instagram

     

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