Benzin fiyatları zamlandı! Son dakika zam haberleri sonrası Ankara İzmir İstanbul benzin LPG ve motorin fiyatları merak edilip araştırılıyor.Bu hafta benzin ve motorin fiyatlarına gelen 3. zam oldu. 3 Mart tarihli benzin ve motorin zammının ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da ve İzmir'de 18 lirayı geçmişti. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları