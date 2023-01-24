Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak'ta benzine zam gelirken; 18 Ocak'ta motorin fiyatlarına zam uygulanmıştı. Yapılan zamlara ise bir yenisi daha ekleniyor. Benzine zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. İşte 24 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatı...