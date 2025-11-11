GRÖNLAND KÖPEKBALIĞI — 400 YILLIK GİZEM

Kuzey Kutbu’nun derin sularında yaşayan Grönland köpekbalığı, bilinen en uzun ömürlü omurgalı. Bilimsel ölçümlere göre bazı bireyler 400 yıla kadar yaşayabiliyor! Göz merceklerinde yapılan karbon-14 analizleri, bu devlerin 1600’lü yıllarda doğmuş olabileceğini gösteriyor.

Onların sırrı mı? Aşırı soğuk sular, yavaş metabolizma ve mükemmel DNA onarım sistemi.