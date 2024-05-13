Zamana meydan okuyan kadın: Stereotipleri yıkarak 60 yaşında güzellik yarışması tacını kazandı!
60 yaşındaki avukat ve gazeteci kadın ülkesindeki bir güzellik yarışmasına katıldı ve hiç beklenmedik bir şekilde birinciliği kazandı. Bu yarışmayla güzellik algılarını kıran kadın, sosyal medyada birçok başka yaşlı kadına ilham kaynağı oldu. Peki, 60 yaşındaki kadın bu yarışmayı nasıl kazanmış olabilir? İşte, sizin için yaş ve güzellik algısında değişime yol açan kadının hikayesi...
Güzellik yarışmaları; genellikle güzellik, zarafet, yetenek ve zeka gibi özellikleri sergilemek için düzenlenir. Genellikle 30 yaşa kadar sınırı olan bu yarışmanın kuralları ülkeden ülkeye değişebilir. Bununla birlikte son zamanlarda güzellik standartlarını yıkmak isteyen ve yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu göstermek isteyenler bunu yarışma üzerinden yapabiliyor. Haberimizde 60 yaşındaki bir kadının katıldığı güzellik yarışmasını nasıl kazandığını derledik. İşte, detaylar...
ALEJANDRA RODRIGUEZ İLE TANIŞIN!
Arjantin'in La Plata kentinde oturan Alejandra Rodríguez, hem avukat hem de gazetecidir. Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe Buenos Aires) yarışmasına katılan 60 yaşındaki Rodríguez, yarışmayı kazanarak bu unvanı kazanan 60 yaşındaki ilk yarışmacı oldu.
KAZANMASI NASIL MÜMKÜN OLDU?
Kainat Güzeli Organizasyonu, 2023 yılının eylül ayında gösteriyi daha fazla kapsayıcılık ve çeşitliliğe doğru kaydırmak amacıyla yarışmacılar için yaş sınırını kaldırmaya karar verdi.
Yani artık her yaştan kadının katılma hakkına sahip olduğu yarışma, farklı geçmişlere ve yaşam deneyimlerine sahip bireyleri kucaklayan daha kapsayıcı bir güzellik vizyonunu yansıtıyor.
ÖNCEDEN EN FAZLA 28 YAŞINDAKİ KADINLAR KATILABİLİYORDU
2024 yılıyla beraber yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her kadın katılabilecek. Ancak daha önce yarışmaya yalnızca 18-28 yaş arası kadınlar katılabiliyordu. Bu yarışmaya ise yaşları 18 ile 73 arasında değişen 34 yarışmacı katıldı.
ÖDÜLDEN SONRAKİ DÜŞÜNCELERİ NEDİR?
Zaferinin ardından yapılan bir röportajda Rodríguez, güzellik yarışmalarında yalnızca fiziksel güzelliği değil aynı zamanda çeşitli değer ve nitelikleri de kutlayan yeni bir paradigmayı temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
HEDEFİ DAHA DA BÜYÜK!
25 Mayıs 2024 tarihinde Miss Universe Arjantin (Arjantin’in kainat güzeli) yarışmasında yarışıp kazanmayı planlayan Rodríguez, kazanırsa Eylül ayı gibi Miss Universe (dünya güzeli) unvanı için yarışmaya devam etmek istediğini aktardı.
Kaynak: People, Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram