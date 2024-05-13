Zamana meydan okuyan kadın: Stereotipleri yıkarak 60 yaşında güzellik yarışması tacını kazandı!

Güzellik yarışmaları; genellikle güzellik, zarafet, yetenek ve zeka gibi özellikleri sergilemek için düzenlenir. Genellikle 30 yaşa kadar sınırı olan bu yarışmanın kuralları ülkeden ülkeye değişebilir. Bununla birlikte son zamanlarda güzellik standartlarını yıkmak isteyen ve yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu göstermek isteyenler bunu yarışma üzerinden yapabiliyor. Haberimizde 60 yaşındaki bir kadının katıldığı güzellik yarışmasını nasıl kazandığını derledik. İşte, detaylar...