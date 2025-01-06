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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı hangi tarihte yatacak? 2025 Ocak zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

        Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

        Enflasyon oranı açıklanmasının ardından zamlı memur maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Öğretmen, polis, doktor, mühendis gibi birçok iş kolunda istihdam sağlayan vatandaşın memurların zamlı maaş oranı duyuruldu. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte, 2025 Ocak zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:13
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        Zamlı memur maaşı milyonları yakından ilgilendiren vir konu olmaya devam ediyor. Açıklanan enflasyon oranına göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ancak görevdeki memurlar ile memur emeklileri için toplu sözleşmedeki zam oranları uygulanıyor. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı sonrası memur maaşı ödeme takvimi

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        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

        Zamlı memur maaşları ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yansıtılacak.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam geldi. Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL’den 19 bin 617 TL’ye çıktı.

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        MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

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        Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

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