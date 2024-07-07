Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı sigara fiyat listesi | Zam sonrası güncel sigara fiyatları: 7 Temmuz en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖTV tutarındaki artış sonrası sigaraya zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar geçtiğimiz günlerde yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan zamlar sonrasında yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam ardından en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sigaraya zammı açıklamasının ardından, "Zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

        2

        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Sigara zammı 5 Temmuz itibarıyla geçerli olmaya başladı.

        4

        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu.

        5

        ÖTV'YE ZAM!

        GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.

        6

        Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi