Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Zatürre (Pnömokok) nedir? Zatürre aşısı ne zaman ve kimlere yapılır?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Zatüre (Pnömokok) her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalıktan korunmanın en önemli ve risksiz yolu aşı yaptırmaktır. Peki Zatürre aşısı ne zaman ve kimlere yapılır?

Zatürre (Pnömoni) nedir?

Zatürre bir akciğer iltihabı durumudur. Zatürrenin ya da diğer adıyla Pnömani’nin en önemli sebeplerinden biri pnömokok bakterisidir. Pnömokok, yetişkin ve çocuklarda zatürre, menenjit, sinüzit, osteomiyelit (kemik enfeksiyonu),kan iltihabı ve orta kulak iltihabı yapan en önemli mikroorganizmadır.  Pnömokoklar, çocukluk döneminde özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında burun ve boğazda yaygın olarak bulunurlar. Kendileri hasta olmasa bile aile bireylerine taşırlar, aile içinde zatürreye neden olabilirler. 

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMALIDIR?

65 yaş ve üzeri olanlar,

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,  

Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler,

Kronik alkon alanlar,

Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler,

Kanser tedavisi olanlar,

Sigara içenler,

Organ nakli geçirenler,

Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,

Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,

Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok  aşısı yaptırmalıdır.

ZATÜRRE AŞISININ YAN ETKİLERİ

Pnömokok aşısı, koldan kas içine yapılan güvenli bir aşıdır ve ciddi bir yan etkisi yoktur. Çünkü her iki aşı da bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yaptırılabilir.
Grip hastalığı da zatürre oluşumuna neden olabileceği için vakti geldiğinde yıllık grip aşısı yaptırılması da uygun olur. 

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMAZ? 

Çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.

ZATÜRREDEN NASIL KORUNURUZ?

Pnömoniden korunmak için özellikle kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, sigara ve alkolden uzak durmak, egzersiz ile sistemi güçlendirmek ve pnömokok aşısı yaptırmak gerekir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ!: Corona virüs artık Türkiye'de! İşte korunma yöntemleri
SAĞLIKTürkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma ...
Pandemi ne anlama geliyor? Prof. Dr. Kemalettin Aydın Habertürk'e açıkladı
SAĞLIKPandemi ilanı ne anlama geliyor?
SON DAKİKA HABERİ! İtalya'da koronavirüs bilançosu
SAĞLIKİtalya'da koronavirüs ölümleri yükseldi
Pandemi ne demek? Tıpta Pandemi nedir, ne anlama geliyor?
SAĞLIKPandemi nedir, ne anlama geliyor?
SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs salgınını pandemi ilan etti
SAĞLIKKorona artık salgın değil pandemi!
Macaristan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
SAĞLIKBir ülkede daha acil durum ilan edildi!
İran koronavirüs (coronavirus) ilacını buldu iddiası! - Haberler
SAĞLIKİlacı bulundu iddiası!
Son dakika haberi Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz
SAĞLIKBakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz
Madecassol krem ne işe yarar? Kullanmak faydalı mıdır?
SAĞLIKMadecassol krem ne işe yarar?
Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir?
SAĞLIKZencefilin faydaları nelerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X