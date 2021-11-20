Hem doyurucu hem tok tutuyor: Peynir



Süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir, süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori, çok daha fazla protein içerir. Lor peyniri gibi çökelek gibi peynirler diğerlerine oranla çok daha az kalori içerdiklerinden ve daha doyurucu olduklarından zayıflamaya yardımcı besinler olarak değerlendirilir.