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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten Gazze Şeridi'ne taşınan saldırılarda, Filistinli 119 kişi hayatını kaybetti ve 830 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ‘‘Filistin halkının yanındayım. Sevdiklerini kaybeden aileler için kalbim ağrıyor. Yetim kalan ve öldürülen çocukların sessiz tanıkları olarak duramayız'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Instagram hesabından da tepkisini ve Filistin'e desteğini paylaşan Malik'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.