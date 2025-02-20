Zehra Güneş'in vazgeçilmezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti
VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Günlük hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Zehra Güneş, bu kez ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayımladı.
25 yaşındaki Zehra Güneş, böylelikle paylaştığı fotoğraflarda günlük kıyafet kombinlerini de gözler önüne seriyor.
Zehra Güneş, yayımladığı fotoğraflarına "Kıyafet kontrolü" notunu düştü.
Annesi Zeynep Güneş ile ayna karşısında çektiği bu fotoğrafı da paylaşan ünlü voleybolcunun kendine göre sıraladığı fotoğraflar ise şu şekilde...