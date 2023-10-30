Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı! Yarışma tarihindeki en sürpriz telefon jokerini kullandı!
Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının Cumhuriyet Bayramı 100. yılı özel bölümüne katıldı. Güneş'in yarışırken, sürpriz telefon jokerinde aradığı isim bölüme damga vurdu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışması, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda izleyiciyle buluştu. Bölüme başarılı sporcular Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül konuk oldu.
Zehra Güneş 200 bin TL'lik soru geldiğinde aradığı isimle bölüme damga vurdu. Güneş'in aradığı sürpriz isimle Kenan İmirzalıoğlu'da keyifli anlar yaşadı.
Zehra Güneş'in karşısına, "2008'de UEFA Şampitonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu çıktı.
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş soruyu cevaplamak için telefon joker hakkını kullanmak istedi. Aradığı isim ise Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel oldu.
Volkan Demirel sorunun cevabını; "Fenerbahçe'nin kalecisi "yani ben" 3 penaltı kurtarmışımdır" şeklinde cevapladı.
Zehra Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi. Başarılı voleybolcu elde ettiği geliri Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için bağışlayacak.