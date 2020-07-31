Zehra Yılmaz kimdir? sorusu magazinseverler tarafından merakla araştırılıyor. Şarkıcı Cem Belevi ile bir süredir birliktelik yaşayan Zehra Yılmaz, evlilik teklifi aldı. Peki Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Zehra Yılmaz hakkında...

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitim almıştır.

Kanal D’de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada’nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019’da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol almaktadır.