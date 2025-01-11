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        Haberler Bilgi Gündem Zeki Levent Gümrükçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün hayatı ve siyasi

        Zeki Levent Gümrükçü kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün hayatı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Zeki Levent Gümrükçü kimdir" sorularını beraberinde getirdi. İşte Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:29
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        Zeki Levent Gümrükçü kimdir?
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        Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Zeki Levent Gümrükçü'nün hayatı ve siyasi kariyeri Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü birçok görevde bulundu. Peki, Zeki Levent Gümrükçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte detaylar...

        ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ KİMDİR?

        1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.

        15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü, bu görevinden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

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        1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:

        2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği

        2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği

        2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü

        2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı

        2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York

        2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

        2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği

        2000-2000 NATO Savunma Koleji

        1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

        1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği

        1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği

        1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü

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