Zeki Müren'in hayatı pulllarda 0:00 / 0:00

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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),müzikten sinemaya, tiyatrodan şiire kadar birçok alanda ardında önemli eserler bırakan sanat güneşi Zeki Müren'i, sahneye ilk çıkış tarihi olan 26 Mayıs'ta anmak amacıyla hazırladığı filateli ürünlerini tedavüle çıkardı.

Zeki Müren konulu 3 x 3,00 TL (66 x 91 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 12 TL bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 3 x 3 TL bedelli anma pulu (66 x 91 mm boyutunda),12 TL bedelli zarfı, 6,50 TL bedelli altın varak uygulamalı seri numaralı blok pul (65x87mm boyutunda),6,50 TL bedelli lak uygulamalı seri numaralı blok pul (90x120 mm boyutunda),6 x 3 TL bedelli pul karnesi ile 3 adet posta kartı bulunan portföy 125 TL bedelle PTT iş yerlerinde, Şirketimize ait www.filateliilk gün.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde 'Zeki Müren 26.05.2021 ANKARA' ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 26 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 26.05.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.