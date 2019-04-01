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Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi.
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Dün de seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Yeniden aday olan ve iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın ise 1019 oyda kaldı.
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi de olan Zekiye Tekin, seçim süresinde kadınların kendisine olan desteğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"15 yıldır belediyede çalışıyorum. Özel Kalem Müdürü olarak devam ettim. Belediyede 3 dönemdir özel kalemde çalışırken, görevden alınarak, masaya yönlendirildim. Daha sonra 'Bu davada ben de varım' dedim. Belediye başkan adayı olmak istedim. AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptım. Aday olarak değerlendirilmedim. Arkamda güzel bir kitlenin olduğunu gördüm ve sevdalısı olduğum Pazaryeri ilçeme en güzel şekilde hizmet etmek adına bağımsız aday olarak çıktım. Çok güzel bir atmosferde geçti. Yollarımız dikenliydi ama güller açtırdık Pazaryeri'nde. Kadın dayanışması fazlaydı. Kadın- erkek, 7'den 70'e bir sevgi seli ile karşılaştım. İlçem adına gurur duyuyorum. Türkiye'de tek bağımsız kadın Belediye Başkanı oldum. 5 yıl boyunca güzel ilçeme en güzel hizmeti vereceğim."
Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı belediyenin başkanlık koltuğuna oturan Zekiye Tekin'i kadınlar yalnız bırakmadı. Makamında Tekin'i ziyaret eden kadınlar, tebriklerini iletti.
'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Zekiye Tekin'in ablası Hayriye Kayrak, ailece arkasında olduklarını belirterek, "Gerçekten kardeşimi sevenleri görünce çok duygulandım. Biz aile olarak her zaman arkasındayız" dedi. Diğer ablası Cevriye Kulaklı da kardeşiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Çok çok sevenleri varmış. Her zaman arkasındayız. Allah utandırmasın" diye konuştu.
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