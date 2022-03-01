Lavrov konuşurken salonu terk ettiler! 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'na video konferans yoluyla katıldığı sırada salonda katılımcıların bir çoğu salonu terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali altıncı gününde devam ederken, gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı alındı.

FRANSA SİLAHSIZLANMA KONFERANSI DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Son olarak BM'nin Silahsızlanma Konferası'ndan konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u dinlemeyen katılımcılar, salondan terk ederek tepki gösterdi.

Fransa'nın Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilciliği, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ukrayna'ya desteğimiz göstermek için bu sabah Lavrov konuşurken AB partnerlerimizle salonu terk ettik" denildi.

ZELENSKIY AYAKTA ALKIŞLANDI

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ayakta alkışlandı.