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Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm yıkımıyla devam ettiğini belirtirken, ordunun 2023 yılına hazırlandığını ve bu yılın belirleyici bir yıl olmasını dilediklerini ifade etti.

Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü belirterek, orduyu gelecek yıla hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenskiy, bugün savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek cephedeki son durumu ele aldıklarını dile getirdi.

Görüşmede, ordunun gelecek yıla yönelik hazırlıklarını konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz. Bu belirleyici bir yıl olmalı." dedi.

Ukrayna ordusunun her mevsime hazır olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Kışın risklerin ne olduğunu, baharda ne yapmamız gerektiğini ve dolayısıyla tüm savunma ve güvenlik sektörünün hangi sonuçları göstermesi gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, 2023 yılına da bu inançla gireceklerini belirtti.

Fotoğraf: AA

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