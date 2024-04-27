Zeljko Obradovic 2 yıl daha Partizan'da!

THY EuroLeague ekiplerinden Partizan, Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Zeljko Obradovic, kulübümüz ile yeni bir başlangıca imza attı." ifadeleri kullanılırken, Obradovic ise "Yeni sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

7 yıl Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, EuroLeague şampiyonluğuna imza atmayı başarmıştı. Obradovic, 9 EuroLeague şampiyonluğu ile Avrupa'nın en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumunda.