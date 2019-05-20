Zengin ve Yoksul 7. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Zengin ve Yoksul'da Aleyna'nın Aysel, teyzesi diğer ev halkı evdeyken tüm evi yaktığı anlaşılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Aysel ile Karan'ın bir hastane koridorunda karşılaştığı ve Karan'ın hapiste saldırıya uğradığı görülüyor. Zengin ve Yoksul 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm özeti haberimizde.

ZENGİN VE YOKSUL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Benim için mi döndün?"

— Zengin ve Yoksul (@ZenginYoksulTv) May 19, 2019

ZENGİN VE YOKSUL 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ölüm kalım savaşı

Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir. Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder.

Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer. Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır!