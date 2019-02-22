Zenit - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Serdar Ali Çelikler: İsmail Köybaşı - Alper Potuk - başkanın favorisi Ayuv ve Slimani gibi isimlerin Fenerbahçe'ye bir faydaları yok. Bence ligde artık bu isimlerin de olmayacağı Soldado ve Moses üzerine kurulu bir hücum stratejisi ve dar kadro ile kalan maçlarda gereken puanları almaya odaklanılmalı.
25-26 kişilik kadrolara gerek yok. 16-18 kişilik odaklanmış bir kadro ile kalan 11 maça çıkılmalı. Sene sonunda da Kaleci-Stoper-8 Numara-Golcü bir forvet (10 ya da 9.5 numara) ve adam gibi santrafor'dan oluşan omurga kurulmalı.
Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin savunma kanatları ilk iki golde tersten gelen ortalarda rakiplerine ezilerek müdahalesiz kaldılar. Sonuçta 2-1’le avantaj bizdeyken dahi kontra yiyen biz olduk.
Fenerbahçe topa sahip olmalı çünkü sahip değilken her diagonal orta ters tarafta bekler üzerinde gol tehlikesi oluşturuyor. Sahip olduğunda ise maalesef rakip yukardaki sebeple tehdit hissetmeyip kontra kovalıyor.
Bu durumun finali de kaptırılan bir top, yetişemeyen stoperler, yetişen Topal’ın ayaklarının yetmeyişiyle gelen eleniş golü. Bu Zenit’e elenmek gerçekten zordu. Ama bu sezon Fenerbahçe için zor yok.
Uğur Meleke: Zenit bu transfer döneminde Paredes’ten elde ettiği gelirle Rakitskiy, Azmoun ve Barrios’u aldı. Dün her 3 futbolcu da mükemmel oynadılar. Comolli’nin Fenerbahçe’ye getirdiği Slimani, Frey, Ayew, Benzia, Reyes gibilerin katkısıysa ortada. Comolli’nin yanlış tercihleri, Fenerbahçe’nin koca bir sezonunu mahvetti maalesef.
Ahmet Çakar: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki böyle gol yerseniz değil UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek, Süper Lig'den bile düşersiniz. Zenit öyle ahım şahım bir takım değil. Ama dün geceki rezillik ya da diğer bir deyimle çok acı veren taraf Fenerbahçe'nin yediği goller...
Fenerbahçe'de çok büyük problemler var. Kolay ve amatörce goller yiyip ne pozisyon üretebiliyorlar ne de direnebiliyorlar.
Gürcan Bilgiç: Son üç sezondur kritik maçların kahramanı olan "sarsaklık genleri"nin zirve yaptığı dakikalar izledik. Zenit'in kaleyi tutan ilk iki şutunun tabelaya "gol" olarak yazılması, başka takımlar için "şanssızlık" bölümüdür ama bu Fenerbahçe takımı için kaderin ta kendisi.
Beş lig, bir de Kadıköy'deki Zenit maçını kattığımızda, rakibe toplam altı pozisyon vermeyen takım, üç gol birden yiyorsa, bu maç özelinde, oyun planı veya taktik akıl elbette sorgulanır. Yazık...
Ercan Güven: Sahaya tur cebinde çıkıp önce veren sonra geri alan en sonunda tekrar Zenit’e teslim eden Fenerbahçe’nin eli Avrupa’da da boş kaldı. Zenit’in mesajı açıktı: “Bırak Avrupa’yı sen git de lige tutunmaya çalış”!
İbrahim Yıldız: Bireysel hatalar ve beceriksizlik Avrupa macerasını bitirdi…
Zenit, öyle büyük bir takım değil. Bunu belirtelim. Uzun toplarla sonuç almak istediler. Hızlı kenar oyuncuları var. Hava toplarında çok etkinler. Bunun dışında başka özellikleri yok. Kalite olarak ortaya koydukları performans skor dışında vasat…
Böyle bir takımı elemek çok da zor değildi. Fenerbahçe tüm eleştirilere karşın maçı kendi lehine çevirebilirdi. Ancak, o dinamizmi ve arzuyu sahaya yansıtamadılar…
Elde ki kadro kalite olarak çok geride. Bir tek Tolgay’la olacak işler değil. Forvet oyuncularının her kaptırdığı top tehlikeli atak oluyor. Harun 3 net golü engelledi…
Ayrıca, verilmeyen bir penaltı vardı. Elif’e yapılan hareketi hakem görmezlikten geldi. Penaltı verilse sonuç çok değişik olabilirdi…
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