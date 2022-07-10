Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu 0:00 / 0:00

AA

Yaklaşık 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze, bayram tatilinde turistlerin ayrıca ilgisini çekiyor.

Tur rehberi Ekrem Akkaya, AA muhabirine, müzenin dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladığını belirterek "İki gün sonra Amerika'dan bir grup gelecek. Burada, Roma kültürü ile mitolojik figürlerin mozaikler üzerinde işlendiğini görebilirsiniz. Dünyanın odak noktası. Vatandaşlar çok meraklı ve gelmek için çok ısrar ediyor. Bayramda yoğunluğumuz var, turlarımız devam ediyor. Temmuzda hava 41 derece olmasına rağmen müze yine de çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor." diye konuştu.

Acente işletmecisi Dilek Denizgüç, Gaziantep'in keşfedilmesi gereken önemli kentlerden olduğunu ifade ederek "Biz de talepler üzerine özellikle buraya misafirlerimizi getiriyoruz. Buraya sayısını unutacak kadar çok geldim ve her gelişimde aynı tepkiyi alıyoruz. Çünkü muhteşem bir kültüre sahip." dedi.

Ziyaretçilerden Berk Fidan ise gördükleri yerlerden çok etkilendiği belirtti.

Antalya'dan çocuklarıyla gelen Cemal Ateş de müzenin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getirdi.