'Zevkler ve Renkler' tartışmaya açılıyor



Pera Müzesi Öğrenme Programları, Zevk Meselesi sergisi ile eş zamanlı olarak “Zevkler ve Renkler” isimli atölye ve etkinlik programını düzenliyor. Pera Müzesi’nin ilgiyle karşılanan yeni sergisini çevrimiçi ortamda rehber eşliğinde gezen katılımcılar daha sonra, adreslerine gönderilen malzeme kitiyle kendi eserlerini yaratacak. “Zevkler ve Renkler” programında, çocuk ve gençler için hazırlanan eğlenceli atölyelerin yanı sıra yetişkinlere özel sergi turları da yer alıyor.

Karışık teknikle özgürleşen hayaller



Tuvale Yansıyan Hayaller atölyesinde 7-10 yaş arası çocuklar, rehber eşliğinde 3 boyutlu dijital sergiyi gezdikten sonra, sergiden aldıkları ilhamla yeni eserler yaratacak. Atölye kapsamında kendi beğenileri ve beğeni kavramı üzerine konuşan katılımcılar, ardından kendi zevk ve renklerini özgürce tuvale yansıtacak. Kumaş parçaları, boncuk, payet ve boya gibi farklı malzemelerle karışık teknik uygulamalarını deneyimleme fırsatı sunan etkinlik, 27 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Mutluluğun hikâyesini yazabilir misin?

Zevk Meselesi sergisinde Bırak Kendini isimli video işiyle yer alan Hayırlı Evlat ise 15 Nisan’da Mutluluk Formülleri temalı bir yazı atölyesi düzenliyor. Mutluluk kavramının ve mutluluğu engelleyen somut veya soyut varlıklarla ilgili düşüncelerin paylaşılacağı atölyede 13 yaş ve üzeri katılımcılar, sanatçı grubuyla birlikte yazı yoluyla bireysel ve kolektif hikâyeler üretecek.

Yetişkinlere ücretsiz çevrimiçi tur



“Zevkler ve Renkler” programında ayrıca, 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik Çevrimiçi Sergi Turları yer alıyor. Zevk Meselesi sergisini dijital ortamda rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen sanatseverler, eserler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak. Sergi süresince devam eden turlara her ayın son Perşembe günü Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz katılım sağlanabilir.

Ulya Soley küratörlüğünde hazırlanan Zevk Meselesi sergisi, kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor. Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan’ın yapıtlarını bir araya getiren sergi, 6 Haziran’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Etkinlik Programı



Pera Yetişkin

Zevk Meselesi Çevrimiçi Sergi Turu / 25 Mart Perşembe, 19.00 – 19.40

Zevk Meselesi Çevrimiçi Sergi Turu / 29 Nisan Perşembe, 19.00 – 19.40

Zevk Meselesi Çevrimiçi Sergi Turu / 27 Mayıs Perşembe, 19.00 – 19.40

Pera Çocuk

Tuvale Yansıyan Hayaller: Evde Atölye Kiti / 27 Mart Cumartesi, 11.00 – 12.00

Tuvale Yansıyan Hayaller: Evde Atölye Kiti / 03 Nisan Cumartesi, 11.00 – 12.00

Pera Genç



Mutluluk Formülleri - Hayırlı Evlat ile Yazı Atölyesi / 15 Nisan Perşembe, 19.00 – 20.30