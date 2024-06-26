Çekya - Türkiye: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Zor oldu ama başardık... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırdı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg'da karşılaşan Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak tur biletini kaptı.

Çekler 20. dakikada Barak'ın ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Milliler 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Çekler, 66. dakikada Soucek'in golüyle beraberliği yakalarken, 90+5'te sahneye çıkan Cenk Tosun rakibin fişini çeken golü kaydetti: 1-2.

🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu'nun perdeyi açan golü pic.twitter.com/mrtjfu6xGj — Habertürk Spor (@HTSpor) June 26, 2024

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A Milliler grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlarken, 4 puanlı Gürcistan da en iyi üçüncüler arasında girerek son 16'ya kaldı.

SON 16'DA RAKİP AVUSTURYA Milli Takım, son 16 turunda D Grubu lideri, Avusturya ile eşleşti. Türkiye-Avusturya maçı 2 Temmuz Salı günü oynanacak.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, adını tarihe yazdırdı. İtalyan teknik adam, Mustafa Denizli (EURO 2000) ve Fatih Terim'in (EURO 2008) ardından Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkaran 3. teknik direktör oldu. Montella ayrıca, Milli Takım'da grup aşamasını geçen ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı. 51. dakikada Türkiye golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı. 👀 Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünü bir kez daha izleyelim! pic.twitter.com/aU1A9vApEj — Habertürk Spor (@HTSpor) June 26, 2024 90+4. dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.