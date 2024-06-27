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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı- 27 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur geçişleri görülürken, Marmara'da poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları Karadeniz'de 2 ila 4 derece artarken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 07:32
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        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığının Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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