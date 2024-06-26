İki dakikayla hayatta kaldı

Site yöneticisi Halil Seyis de heyelan sonrası site çevresindeki duvarlarda tespit ettikleri diğer çatlakların onarılacağını belirterek, "Yağmurdan dolayı Akçaabat'tan buraya geldim baktığımda burada herhangi bir şey yoktu. Ben de arabamı binanın arka tarafına çektim, karşıdan bir arkadaş duvarın üstünde su biriktiğini bana söyledi. Ben de binaya yukarıdan bakmak ve bilgi vermek için gidiyordum kenardaki binaların da durumuna baktım. Bu arada binaya daha ulaşmadan arkamdan çatır çatır sesler geldi; geriye dönüp baktığımda duvar yıkılmıştı" diye konuştu.