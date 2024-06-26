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        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Samardzic atağı! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Samardzic atağı!

        Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sırp orta saha Samardzic geldi. İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Samardzic için yaptığı teklifi yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:22
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        Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Sırp orta saha Samardzic.

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        Yıldız oyuncu Samardzic ile Serie A'dan Lazio ve Juventus ilgilenirken Mourinho oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

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        TEKLİF YAPILDI

        İtalyan basınından The Laziali'nin yaptığı habere göre Fenerbahçe'nin bonuslar dahil masaya 14 milyon Euro'luk teklif koydu. Aynı zamanda Lazio'dan farklı olarak Samardzic'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı da Fenerbahçe'ye avantaj sağlayan durumlardan.

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        Haberde aynı zamanda Samardzic'in babası Mladen Samardzic'in de yüksek komisyonlar istediği belirtildi. Geçen yaz Inter ile yapılan görüşmeler babanın istediği yüksek komisyonlar sonucunda olumsuz sonuçlanmıştı.

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        Udinese'nin 2021-2022 sezonu başında 3 milyon euroya transfer ettiği Lazar Samardzic, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 34 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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        Lazar Samardzic'in Udinese ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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        Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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