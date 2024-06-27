İnanç Ergülen, Çekya zaferini kaleme aldı: "Bir olalım yolunda"

2008'de Çekya karşısında muhteşem bir geri dönüş yapmış, 'Türkler otobüse binmeden maç bitmez' sloganını hafızalara kazımıştık. Gürcistan galibiyetiyle elde ettiğimiz avantaj sonrasında yine Çekya karşısında kendi göbek bağımızı kendimiz kestik.

Gruplar belli olduğunda A Milli Takımımız için gerçekçi bir hedef vardı: 10'da 10 yapan Portekiz'in ardından ikinci sırayı almak ve bir üst turda dişimize göre bir rakiple eşleşmeyi beklemek. Gürcistan galibiyetiyle bu hedefin yarısını başaran ay-yıldızlıları Portekiz mağlubiyetiyle el birliğiyle kaosa sürükledik.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ Önce Vincenzo Montella'nın aday kadro tercihleri sorgulandı, devamında ilk 11'leri İtalyan teknik direktörün değil; menajerlerin ya da TFF idarecilerinin yaptığı öne sürüldü. İddialar Montella'nın Arda Güler'i kıskandığı için oynatmadığı boyutuna vardı, hatta Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi isimlerin TFF yönetimi tarafından yapılan baskıyla oynamalarına engel olduğu dahi dile getirildi. REKLAM TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü, A Milli Takım'ın kaptanı, söz konusu futbolcunun kendisi yani Arda Güler olmak üzere çeşitli kez yalanlanan iddiaların ardı arkası kesilmeyince Çekya müsabakasında ne oynayacağımız da merak konusuydu.

MONTELLA'NIN TERCİHİ, ANCELOTTI'NİN DİZİLİMİNİ ANDIRDI Her türlü eleştiriye rağmen sahaya yine nokta santrforsuz çıkmayı tercih eden Montella bu kez bir dokunuş yapmıştı. Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler değişmeli oynayacak, merkezde zaman zaman Arda zaman zaman Barış Alper'i görecektik. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de santrforsuz oynattığına benzer bir dizilim tercih eden Montella'nın ekmeğine Çekyalı futbolcu Barak yağ sürdü. İsmail Yüksek'in şahane futbolu da eklenince Milliler ilk yarıda kalesini neredeyse Çekya'ya göstermedi.

BU KEZ SANTRFOR DOKUNUŞU GELDİ İkinci yarıda Barış Alper'in sırtladığı hücumların devamında yine eleştirilerin odağındaki kaptan sahne aldı; Kenan Yıldız'a topa nasıl vuruluru uygulamalı olarak gösterdi; devamında yine işi zora soktuk. Soucek'in golüyle skora denge geldi ve Montella bu kez sahaya santrfor atmakta çareyi buldu. REKLAM

VE SAHNE TOSUN PAŞA'NIN! Milliler, maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinden baskı yerken net fırsatlar da yakaladı ancak bunları cömertçe harcadı: Ta ki 90+5'e kadar...Kariyeri boyunca ceza sahasında defalarca kez buluşan Cenk Tosun tecrübesine en çok ihtiyaç duyulan anda sahne aldı ve neden burada olduğunu soranlara cevabını golüyle verdi. DENİZLİ VE TERİM'DEN SONRA MONTELLA 1996'da başlayan turnuva serüvenimizde tarihimizde sadece iki kez gruptan çıkma başarısı göstermiştik. Tarihimiz boyunca yenildiğimiz Portekiz'e bir kez daha kaybedince başlayan yangına, Çekya galibiyetiyle şimdilik köpük sıktık.

Sorunlu bir savunma hattıyla, tartışma ve kaosun gölgesinde geçen üç maçın ardından Vincenzo Montella; A Milliler'i Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin ardından gruptan çıkaran üçüncü teknik direktör oldu. GEL BAKALIM AVUSTURYA! Son 16'da rakibimiz birkaç ay önce özel maçta karşılaştığımız Avusturya olacak. Turnuva formatına en yatkın oyunlardan birini oynayan rakibimiz elbette Fransa'dan daha iyi ancak işimizin zor olduğu da bir gerçek.