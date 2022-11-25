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Haberler Magazin Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da sahne aldı - Magazin haberleri
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Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da sahne aldı

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi

Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da sahne aldı - Magazin haberleri
2022 Dünya Kupası'nda Katar'da sahne aldı
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HABERTURK.COM / AA

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar'ın başkenti Doha'da Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Zeynep Bastık'ın şarkılarını beğeniyle dinleyen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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