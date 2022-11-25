2022 Dünya Kupası'nda Katar'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar'ın başkenti Doha'da Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Zeynep Bastık'ın şarkılarını beğeniyle dinleyen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.
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