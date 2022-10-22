Zeynep Bastık, Harbiye'de konser verdi

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, keyifli bir müzik şölenine imza attı.

"HARBİYE BÜYÜLÜ BİR DÜNYA"

Sahneye biri klasik diğeri modern iki kostümle çıkan Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" diyerek, söze başladı.