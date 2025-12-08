Habertürk
        Zeynep Bastık: Kendisi babam değil - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık: Kendisi babam değil

        Havuz başında dans eden bir kişinin, "Zeynep Bastık'ın babası" diye paylaşılması üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, iddiaları net bir dille yalanladı; "Kendisi babam değil"

        Giriş: 08.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:28
        "Kendisi babam değil"
        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Dubai'de havuz başında dans eden bir kişinin görüntülerinin 'Zeynep Bastık'ın babası' iddiasıyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Söz konusu kişinin babası İlhan Bastık olmadığını belirten şarkıcı, yanlış bilginin hızla yayılması üzerine şu ifadeleri kullandı; "Evet şimdi size çok komik, çok enteresan bir şeyin açıklamasını yapmak için bu story'yi çekiyorum. Sabah babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve birtakım abuk sabuk ve kendini bilmez ve nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde Zeynep Bastık'ın babası diye bir haber yapmışlar.

        Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil ve ne münasebet zaten her şeyden önce. Ben dedim ki babacığım ben dedim bir story yayınlayayım dedim, bunu açıklayayım. Böyle yani, videodaki kişi babam değil arkadaşlar."

        #Zeynep Bastık
        #İlhan Bastık
