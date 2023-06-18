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Haberler Gündem 3. Sayfa Zeynep ile anneannesini hayattan koparan sürücüye 3 yıl hapis!
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Zeynep ile anneannesinin öldüğü kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Bursa'da Fikriye Yeğit ile 9 yaşındaki torunu Zeynep Mira Güler'e çarparak ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Zeynep ile anneannesini hayattan koparan sürücüye 3 yıl hapis!
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DHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (9) çarparak, ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga´nın (29) 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 3 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre kaza, 26 Haziran 2022'de Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı.

İstanbul'dan Bursa'ya tatil için geldiği öğrenilen anneanne ile torunu, hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga, tutuklandı. İki kez üst üste alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Burak Ulga'nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

"EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE 1 ŞİŞE BİRA İÇTİM"

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Ulga, savunmasında, "Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. Bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Böyle bir olaya neden olduğum için huzursuz ve rahatsızım. Arkadaşlarla buluşmak için Altınşehir Mahallesi'ndeki evimden çıktım. Evden çıkmadan önce 1 şişe bira içmiştim. Aracım ile Mudanya istikametine seyir halindeydim. Araçla saatte 60-70 kilometre hızla seyir halindeyken önüme birden 3 kişi çıktı. Yolaçıkan kişileri görünce fren yaptım. Aracı sola kırmaya çalıştım. Buna rağmen kişilere çarpmaktan kendimi kurtaramadım. Ölenlerin ailesi ile görüşüp anlaşmak istiyorum. Alkolün etkisi altında değildim, aracı hızlı şekilde kullanmıyordum" dedi.

TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ'NDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanık ile ölenlerin kusurlarının belirlenmesine, 0.86 promil alkolün güvenli sürüş yeteneğini azaltıp azaltmadığı yönünde rapor hazırlanmasına karar verip, Burak Ulga'nın tutukluğunun devamına hükmetti. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya Burak Ulga, Fikriye Yeğit'in eşi ve oğlu ile Zeynep Mira Güler'in babası Burak Güler katıldı. Müştekiler, şikayetçi olduklarını yineledi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Bir önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrarlayan Burak Ulga, kazadan önce evlilik hazırlığında olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun beklendiğini belirten mahkeme heyeti ise sanığa yurt dışı yasağı koyup, tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

S&uuml;r&uuml;c&uuml; Burak Ulga
Sürücü Burak Ulga

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasına tutuksuz sanık Burak Ulga katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden gelen, sürücü Ulga'nın tali, yaşamını yitirenlerin ise asli kusurlu olduğu görüşüne yer verilen raporu okudu. Rapora itiraz eden Fikriye Yeğit ve torunu Zeynep Mira Güler'in yakınlarının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin kusurlu olmadığını öne sürerek beraatini, ceza verilecekse de alt sınırdan hüküm kurulmasını istedi.

Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporu dikkate alan heyet, Ulgan'a, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verip, ehliyetinin 3 ay süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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