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Zeynep Kartal: Mutluluk duyuyorum

İngiltere’de 300 yılı aşkın bir geleneğin simgesi olan The Royal Ascot’un bu yıl Moda Kurulu Başkanı olarak Zeynep Kartal seçildi. İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Kartal, haziran ayında düzenlenecek olan The Royal Ascot At Yarışları’na Kraliçe 2’nci Elizabeth ile beraber katılacak. Sürdürülebilirlik ve sanat başlıkları altında yayınlanan ünlü İngiliz dergisi Royal Ascot Style Guide ise ilk kez Türk bir isimle çekim yaparak, Zeynep Kartal’ı kapağına taşıdı

Zeynep Kartal: Mutluluk duyuyorum - Magazin haberleri
"Mutluluk duyuyorum"
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HABERTURK.COM

Geçmişten bugüne İngiltere kraliyet ailesinin onuruna düzenlenen The Royal Ascot At Yarışları, katılımcıların kıyafet ve şapka tercihleriyle de bir moda geçidi tadında yıllardır sürüyor. Bu yıl ise tarihinde ilk kez moda kurulu başkanı olarak bir Türk isim seçildi. İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, geçen sene tasarımıyla da yer aldığı The Royal Ascot’ta bu yıl, kurulun ilk Türk moda başkanı oldu. The Royal Ascot resmi hesabından da Zeynep Kartal’ın moda kurulu başkanı olduğunu duyurdu.

Kartal bu süreçte ülke çapında bulunan yetenekleri destekleyerek, The Royal Ascot giyim geleneklerinin sürdürülebilir olması için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. Haziran ayındaki organizasyona kapsamında katılımcılara ilham veren giyim tavsiyelerinin bulunduğu bir rehber de hazırlayan Zeynep Kartal, özel içerikte kıyafet temalarını da detaylı bir şekilde paylaştı.

Türk tasarımcı, bu yılda etkinlik kapsamında düzenlenen genç yeteneklerin başvurduğu The Royal Ascot Moda Yarışması’nın finalistlerine de özel eğitimler verdi. Yarışma sonunda belirlenen genç yeteneğe 1 yıl boyunca mentörlük yapacak olan Kartal, seçilen isimle beraber özel bir tasarım hazırlayarak, haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe de katılım gösterecek.

Zeynep Kartal, The Royal Ascot Moda Kurulu Başkanı seçilmesi hakkında, "Yaklaşık 300 yıldır süren bir geleneğin ilk Türk moda kurulu başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu oluşumun diğer önemli bir yanı ise genç moda tasarımcıların önünün açarak, kariyer yolculuklarında tecrübelerimizle onların yanında olmak... İngiltere’deki genç yeteneklerle özel çalışmalara imza attığımız bu platformda yeni yetenekleri moda dünyasına kazandıracak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Haziran ayında Kraliçe 2’nci Elizabeth ile beraber olacağımız etkinlikte, genç yetenekleri de kendisiyle tanıştıracak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum" dedi.

Moda tasarımcısı, haziran ayında gerçekleştirilecek olan etkinlik için siyah ve beyazın muhteşem döngüsünü anlatan özel bir ceket elbise tasarımına da imza attı. Tasarımla bütünleşen siyah ve beyazın uyumunu ortaya çıkaran Viktorian şapka ise moda çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kartal geçen yıl yine yarış kapsamında “Styled with thanks” adıyla başlatılan bağış kampanyasına moda tasarımcı olarak seçilen tek Türk olarak yerini almıştı. Bağış kampanyasına özel olarak tasarımcı, The Royal Ascot At Yarışları için gökkuşağı konseptinde rüya kıyafetiyle moda çevrelerinin yine beğenisini kazanmıştı.

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