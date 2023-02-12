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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zeynep Mira ile anneannesinin ölümünde alkollü sürücüye tahliye
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Zeynep Mira ile anneannesinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tahliye edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e otomobil ile çarparak ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga, ikinci duruşmada, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi

Son dakika: Zeynep Mira ile anneannesinin ölümünde alkollü sürücüye tahliye
DHA

Bursa'da, Zeynep Mira Güler ile anneannesi Fikriye Yeğit'in (56) ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga (29) tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre kaza, 26 Haziran 2022'de Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı.

DAHA ÖNCE ALKOL NEDENİYLE EHLİYETİNE EL KONMUŞ

İstanbul'dan Bursa'ya tatil için geldiği öğrenilen anneanne ile torun, hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga, tutuklandı. İki kez üst üstüne alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Burak Ulga'nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

"EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE 1 ŞİŞE BİRA İÇTİM"

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Ulga, savunmasında, "Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. Bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Böyle bir olaya neden olduğum için huzursuz ve rahatsızım. Arkadaşlarla buluşmak için Altınşehir Mahallesi'ndeki evimden çıktım. Evden çıkmadan önce 1 şişe bira içmiştim. Aracım ile Mudanya istikametine seyir halindeydim. Araçla saatte 60-70 kilometre hızla seyir halindeyken önüme birden 3 kişi çıktı. Yolan çıkan kişileri görünce fren yaptım. Aracı sola kırmaya çalıştım. Buna rağmen kişilere çarpmaktan kendimi kurtaramadım. Ölenlerin ailesi ile görüşüp anlaşmak istiyorum. Alkolün etkisi altında değildim, aracı hızlı şekilde kullanmıyordum" dedi.

TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ'NDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanık ile ölenlerin kusurlarının belirlenmesine, 0.86 promil alkolün güvenli sürüş yeteneğini azaltıp azaltmadığı yönünde rapor hazırlanmasına karar verip, Burak Ulga'nın tutukluğunun devamına hükmetti.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya Burak Ulga, Fikriye Yeğit'in eşi ve oğlu ile Zeynep Mira Güler'in babası Burak Güler katıldı. Müştekiler, şikâyetçi olduklarını yineledi.

"ZOR DURUMDAYIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Bir önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrarlayan Burak Ulga, kazadan önce evlilik hazırlığında olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun beklendiğini belirten mahkeme heyeti ise, sanığa yurt dışı yasağı koyup, tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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