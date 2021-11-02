Zeynep Özyağcılar'ın tek kişilik yeni oyunu "En Güzel Parçam", gelecekte geçiyor. Her şeyin daha da hızlandığı, tüketildiği; ilişkilerin robotlarla, yapay zekalarla, nadiren insanlarla yaşandığı bir dünyada aşk var mı, yoksa bir illüzyon mu? Şimdi böyleyse gelecekte neler olacak?

Oyunun kahramanı Destina idealist bir psikiyatristtir. Teknolojinin yenilikleri olan robot ve yapay zeka ilişkilerine, karşı olan bir kadındır. Bir taraftan aşktan devamlı yara almakta, bir taraftan da vazgeçmeden gerçek sevgiyi aramaktadır. Olaylar öyle bir noktaya gelir ki, bu kadar karşı olduğu yapay zekayı sonunda satın alır. Ve öyle bir aşk yolculuğu başlar ki kahramanımız hem değişir, hem değiştirir. Sonrasında ise gerçekler devreye girer: Kadına yüklenmiş normlar, baskılar, evlilik, çocuk… Sevmek; gerektiği zaman gitmeyi bilmek mi, yoksa sahip çıkmak mı demek? Bir kadının tam olması için çocuk sahibi mi olması gerek?

Oyunu yazan ve oynayan Zeynep ÖZYAĞCILAR’a usta oyuncular Erdal ÖZYAĞCILAR, Güzin ÖZYAĞCILAR, Zuhal Gencer ERKAYA, Berna LAÇİN, Fatih SÖNMEZ, Burak DEMİR, Gözde ÇETİNER, Aydın ŞENTÜRK, Ceysu AYGEN ve OLI karakteri ile Ferdi ALVER sesleri ile eşlik ediyorlar.

Tiyatro Martı'nın Vestel’in katkılarıyla sahneye hazırladığı “En Güzel Parçam”, 13 Kasım Cumartesi saat 20.30’da ZORLU PSM’de prömiyerini yapacak. 27 Kasım Cumartesi saat 20:30’da yine Zorlu PSM’de gösterimi olacak.