"TESADÜF ESERİ"

Geçtiğimiz aylarda eşi ile nasıl tanıştığı anlatan Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı:

2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor.

Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar... İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor.