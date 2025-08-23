Zeynep Tuğçe Bayat, tatil devam ediyor
Anne olduktan sonra fit görünümüyle dikkat çeken Bayat, plaj pozlarını sosyal medyada paylaştı
Bu yıl anne olan ve Atlas adını verdiği oğlunu kucağına alan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, tatile devam ediyor.
Doğum sonrası fazla kilolarını veren Bayat, fit ve formda haliyle kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, plajda verdiği pozları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarında bikinisinin renkleriyle dikkat çeken Zeynep Tuğçe Bayat, not olarak; "Mavi, yeşil ve yaz" yazdı.
Fotoğraflar: Instagram