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        Haberler Gündem İstanbul Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1'i polis 3 yaralı

        Zeytinburnu'nda bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:31
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        Zeytinburnu'nda kaza: 1'i polis 3 yaralı
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        D-100 kara yolu yan yolda Edirne istikametine ilerleyen otomobil, Maltepe Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı.

        Savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

        Kazada otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İncelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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