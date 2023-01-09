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Haberler Sağlık Zeytinyağının Cilde Faydaları Nelerdir? Zeytinyağı Limon Karışımını Cilde Sürmek İyi Gelir Mi ve Zararlı Mı?
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Zeytinyağının cilde faydaları: Zeytinyağı limon karışımını cilde sürmek iyi gelir mi?

Doğada yetişen birçok maddenin insan sağlığı için önemi büyüktür. Doğanın insanlığa bir armağanı olarak nitelendirilebilecek zeytin ağaçlarının meyvesi zeytinden elde edilen zeytinyağı da bu maddelerden biridir. Zeytinyağı en faydalı besinler arasında yer almakta ve bu yağın birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir. Zeytinyağı, sağlığa faydalı olmasının yanında cildi güzelleştirme konusunda da önemli bir yere sahiptir.

Zeytinyağının Cilde Faydaları Nelerdir? Zeytinyağı Limon Karışımını Cilde Sürmek İyi Gelir Mi ve Zararlı Mı?
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Zeytinyağında bulunan birçok vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bu besin maddesi tam bir sağlık deposu olma özelliğini taşır. Bu nedenle düzenli tüketildiğinde sağlık üzerinde kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır. Fakat yalnızca besin maddesi olarak tüketildiğinde değil, cilt için kullanıldığında da cilde birçok yararının olduğu gözlemlenmiştir. İşte zeytinyağının cilt üzerindeki yararları…

Zeytinyağının Cilde Faydaları

Zeytinyağı, yemeklerde, mezelerde sıklıkla kullanılan ve lezzetle tüketilen bir yağ çeşididir. İçeriğinde magnezyum, potasyum, fosfor, kükürt, kalsiyum, D, E, K ve A vitamini nedeniyle sağlığa çok faydalı olduğu bilinmektedir. Kan basıncını düzene koymaktan bağışıklık güçlendirmeye kadar birçok faydası olan zeytinyağının cilt sağlığı üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir. İçeriğinde bulunan E vitamini nedeniyle cildi güzelleştirmede önemli bir rol oynar. Zeytinyağı cilde faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirilmektedir. Zeytinyağı cilde iyi gelir mi sorusu da kişiler tarafından sıklıkla aratılmaktadır. İşte zeytinyağının cilde saymakla bitmeyen faydaları:

  • Zeytinyağında hücre onaran maddeler bulunmaktadır. Bu yenileyici maddeler sayesinde zeytinyağı tam bir yaşlanma karşıtı ürün özelliğini taşır. Gerek oral yolla alındığında, gerekse cilt üzerine sürmek suretiyle kullanıldığında cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etkiler gösterir.
  • Zeytinyağı önemli bir nem deposudur. Bu nedenle cildi nemlendirerek güzelleştirdiği gibi kuruluk nedeniyle ciltte oluşan kırışıklıkların da önüne geçer.
  • Güneş ışınları bazı ciltlerde lekelenmeye neden olabilmektedir. Bu lekelenmelerin oluşumunun önlenmesinde ve oluşan lekelerin azaltılmasında zeytinyağı çok önemli bir maddedir.
  • Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı sürüldüğünde dudaklardaki kuruma ve çatlamaların da önüne geçilir.
  • Güneşten gelen zararlı ışınlar cilt kanseri gibi kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Zeytinyağı bu kanser oluşumunun da önüne geçebilmektedir. Tabii ki zeytinyağına güvenerek güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda güneşin altında uzun saatler boyunca kalınması da önerilmemektedir.
  • Anti inflamatuar özelliği olan bir besin maddesidir. Bu nedenle de ciltteki iltihap dolu sivilcelerin önüne geçebilmektedir.

Zeytinyağı ve Limonun Cilde Yararları

Zeytinyağı, saf halde cilde uygulanabileceği gibi yine cilt için faydalı başka besin maddeleriyle karıştırılarak da uygulanabilmektedir. Zeytinyağı limon karışımını cilde sürmek iyi gelir mi sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Cilt için en önemli maddelerden biri de C vitaminidir. Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle cilt için oldukça faydalı bir besindir. Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi cilt için oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. C vitamini ve zeytinyağındaki yararlı mineraller sayesinde hücre yenilenmesi sağlanır ve yaşlanma etkileri bu karışım sayesinde azaltılabilir. Fakat limonda bulunan yüksek asit oranı nedeniyle bu karışım çok dikkatli kullanılmalı, öncesinde cilt üzerinde deneme yapılarak uygulanmalıdır.

Zeytinyağı Cilde Zararlı Mı?

Bazı maddeler cilde ve sağlığa çok faydalıyken bazı durumlarda zararlı hale gelebilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı cilde zararlı mı sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Zeytinyağı cilde çok faydalı bir besin maddesi olsa da bazen zararlı hale de gelebilmektedir.

Özellikle yağlı cilde sahip olan kişilerde sivilce oluşumunu artırabilir. Bu nedenle yağlı cilde sahip kişiler tarafından dikkatli kullanılmalıdır. Çok hassas ve alerjik cilde sahip olan kişilerin de zeytinyağı kullanırken dikkatli olmaları önerilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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