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İzmir'de, yüzde 70 zihinsel engelli olan Y.Ö.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emrah Biçer (32),24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme pişmanlık göstermeyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı.
DHA'nın haberine göre, Karşıyaka'da geçen yıl 7 Nisan günü eve gelen yüzde 70 zihinsel engelli kızı Y.Ö.'nün davranışlarından şüphelenen anne D.Ö., ne olduğunu sorduğunda "Araba çarptı" cevabını aldı. Ancak D.Ö., kızının cinsel bölgesinde kanama olduğunu görünce, önce doktora götürdü sonra da polise başvurdu. Y.Ö., polis merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Genç kızın verdiği eşkalden yola çıkan polis, kısa sürede Emrah Biçer'i evinde yakaladı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Biçer, "Ben hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi. Y.Ö.'nün bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunacak durumda olmadığı ve cinsel saldırıya uğradığı doktor raporuyla belirlenince Emrah Biçer tutuklandı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"NASIL OLSA EVLENECEĞİZ DİYE..."
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Biçer, avukatı Hasan Yaylagül, mağdur Y.Ö., annesi D.Ö., avukatları İbrahim Erdem Aşçı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, "Zihinsel engelli olduğunu biliyordum ancak engel düzeyinin yüksek olduğunu bilmiyordum. Biz konuşurken birbirimizi anlıyorduk. Bana 'Biz seninle nasıl olsa evleneceğiz ben senin karın olmak istiyorum' dedi. Ben de nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim, ilişkiye girdik. Hiçbir şekilde zorlamadım" diye konuştu.
İNDİRİM UYGULANMADI
Emrah Biçer'i 24 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, pişmanlık göstermeyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı.
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