Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı, yeni dönemde okullarda zil olmayacak mı?

        Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı, yeni dönemde okullarda zil olmayacak mı?

        Yeni eğitim öğretim dönemi için MEB zilsiz okul projesi uygulamasını duyurdu. Bu sene okullar 8 Eylül'de açılacak. Yaz tatili bitmiş olacak ve öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Peki Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı, yeni dönemde okullarda zil olmayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 15:28 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zilsiz okul projesi detayları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönemde öğrencilerde sorumluluk bilincini aşılamak adına uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçileceğini duyurdu. İşte yeni uygulamaya dair bilgiler

        2

        OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI, NEDEN ÇALMAYACAK?

        Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

        Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.

        Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.

        Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

        3

        Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı