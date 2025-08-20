Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı, yeni dönemde okullarda zil olmayacak mı?

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI, NEDEN ÇALMAYACAK?

Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.

Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.