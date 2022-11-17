ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU KİMLER ALABİLİR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.